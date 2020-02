Strasbourg stoppe enfin sa série, Sean Armand donne encore la victoire à Chalon

JEEP ÉLITE

Avec Romain Davesne et Jules Roche,

Sept matchs de Jeep ELITE avaient lieu ce samedi soir. Les Monégasques, deuxièmes du championnat, sont venus à bout de Gravelines-Dunkerque à Sportica après avoir souffert en début de match le BCM ayant compté jusqu'à 9 points d'avance suite aux 3-points du trio Dramé-Thompson-Silins (32-23). La « Roca Team » a redressé la barre en passant un 15-3 avant le repos (35-38) sous la houlette de Dee Bost, Eric Buckner et J.J. O'Brien. Yakuba Ouattara a ensuite accompagné Monaco au moment de passer la vitesse supérieure avec 6 points en fin de troisième quart-temps (47-56). Norris Cole a ensuite pris le match à son compte, et avec les 3-points de Landing Sané et Dee Bost, les Monégasques ont pu s'assurer un succès confortable (63-79).

Le Mans a signé le carton de la soirée avec une victoire 109-80 sur Le Portel. Les Manceaux ont surfé sur une adresse à 3-points extraordinaire en première mi-temps (10/15) avec son tro Eito-Emegano-Stephens. Les dunks de Cliff Alexander et les coups d'éclat de Brandon Taylor ont ainsi relégué l'ESSM à -20 dès la mi-temps (64-44). Les Manceaux ont ensuite compté jusqu'à 37 points d'avance dans le dernier quart-temps et l'ont finalement emporté par +29. Brandon Taylor a été élu MVP du match avec ses 15 points et 11 passes décisives.

La Chorale aura tout essayé mais Dijon a fait respecter la logique en s'imposant à la Halle André Vacheresse (87-93). Au métier, les hommes de Laurent Legname auront fait la différence en première période grâce à des remplaçants très efficaces (73 points du banc dijonnais). Dans le sillage du duo Ian Miller - Marcquise Reed (30 et 29 points), les Roannais n'auront jamais rien lâché et ont même cru à la victoire à l'entame du dernier quart-temps (62-67, 30e). Mais les snipers bourguignons ont rentré de gros tirs dans le money time pour éteindre la bronca ligérienne (87-93, 40e). Roanne concède ainsi sa 15e défaite de la saison et réalise la mauvaise opération de la soirée. La JDA de son côté reste sur le podium de Jeep ÉLITE avec une onzième victoire de suite à l'extérieur.

La bonne opération a été réalisée par l'Elan Chalon qui s'est imposé 73-70 à Boulazac sur un nouveau tir primé de Sean Armand (17 points à 6/14 aux tirs). Les Bourguignons prennent ainsi deux victoires d'avance sur deux des trois relégables, dont le BBD. Pourtant, l'équipe de Thomas Andrieux a compté jusqu'à 20 points d'avance (53-33 à la 24e minute) et était encore à +14 (61-47) à la fin du troisième quart-temps. Mais les Périgourdins se sont une nouvelle fois arrêtés de jouer, relançant la formation de Julien Espinosa qui s'est finalement imposée.

La SIG Strasbourg s'éloigne également de la zone rouge après sa victoire contre Limoges (105-100) qui met fin à une série de 13 défaites. Portée par le trio Scottie Reynolds (34 points) - Thomas Scrubb (30 points) - Boris Dallo (20 points), l'équipe de Lassi Tuovi a arraché la prolongation puis fini devant. Cette défaite met un coup d'arrêt au CSP qui restait sur trois victoires de suite. L'équipe de Mehdy Mary doit absolument battre Le Mans ce mardi afin de rester dans la course aux playoffs.

Dans le Top 8, Nanterre (12 victoires et 10 défaites) s'y installe bien. Ce samedi soir, l'équipe de Pascal Donnadieu s'est facilement imposée contre Châlons-Reims (104-84) avec un 16/35 à 3-points. La ligne arrière Kenny Chery (25 points à 8/15) - Dallas Moore (28 points à 10/17 en 25 minutes) s'est régalée.

e

Les résultats de la 22e journée de Jeep ELITE :