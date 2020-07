Strasbourg sur la piste d'un ailier international italien ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Avec son nouveau directeur sportif, l'Italien Nicola Alberani, Strasbourg a un oeil attentif sur la Lega. La SIG a déjà recruté deux joueurs en provenance de la première division italienne : l'arrière DeAndre Lansdowne (Brescia) et le combo-guard Wes Clark (Cantù). Bientôt un troisième ? Selon le quotidien de Bologne, "Il Resto del Carlino", le club serait en effet intéressé par Simone Fontecchio (2,03 m, 24 ans).

Formé à la Virtus Bologne, auteur de débuts précoces et prometteurs dans l'élite, il a ensuite évolué à Milan mais sans jamais vraiment s'y imposer. C'est la saison dernière, avec Reggio Emilia, qu'il a explosé : 11 points (44,3% à 3 points), 4 rebonds, 1,2 passe décisive et 1 interception en 25 minutes de moyenne (11,4 d'évaluation) en championnat. Sportando rapporte que l'Albin Berlin, récent champion d'Allemagne, et Pesaro sont aussi intéressés par le profil de l'international transalpin (lors des dernières fenêtres internationales notamment).