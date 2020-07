Strasbourg tient son pivot avec Ebuka Izundu

JEEP ÉLITE

Crédit photo : DR

La SIG Strasbourg a engagé le pivot nigérian Ebuka Izundu (2,08 m, 24 ans) pour la saison 2020/21. Il partagera le poste 5 avec Yannis Morin et Essomé Miyem.

Natif de Charlotte en Caroline-du-Nord, il a fait ses classes universitaires à l'Université de Miami. Il y a connu une progression constante, notamment aux côtés de son compatriote Tonye Jekiri (ex-ASVEL) lors de la première saison. Sur sa saison senior, en 2018/19, il tournait à 10,9 points à 65,3% de réussite aux tirs, 8,3 rebonds, 1,2 contre et 1 passe décisive en 27 minutes en NCAA. Non drafté, il s'est tourné vers le marché européen après avoir participé aux Summer Leagues NBA avec Golden State.

C'est à Séville, en Espagne, qu'il a débuté sa carrière professionnelle. Coéquipier d'A.J. Slaughter, il n'avait qu'un rôle de rotation (4,2 points à 55,6% et 3,1 rebonds en 13 minutes de moyenne sur 17 rencontres). Long, mobile et donc dissuasif, il s'avère précieux en défense et son potentiel est important. La SIG souhaite continuer à le développer pour en faire une vraie plus value dans son secteur intérieur.

"Ebuka Izundu a un profil intéressant depuis sa carrière universitaire, estime l'entraîneur de la SIG Lassi Tuovi. C’est un jeune pivot très mobile et qui sort d’un bon programme à Miami. Après une première année en Europe en Espagne, il est plus adapté au basket européen et aura certainement une carrière prometteuse dans le futur, à commencer par la saison prochaine. C’est un joueur qui travaille dur, pour s’améliorer chaque jour et nous allons travailler avec lui nous aussi. C’est le profil que nous recherchions aux côtés de Yannis (Morin) et Essome (Miyem). Il correspond bien au style de basket que nous voulons, offensif avec des intérieurs rapides. Il sera l’un des pivots les plus rapides de Jeep ELITE. Avec son profil athlétique il va nous apporter de la taille et sa défense près du cercle. Globalement, défensivement, nous pourrons nous montrer très mobiles avec notre équipe."

Avec cette signature, la SIG compte neuf joueurs dans son effectif. Le club alsacien devrait se mettre en quête d'un swingman (poste 2/3) et d'un ailier pour boucler son recrutement.

L'effectif 2020/21 de la SIG Strasbourg :