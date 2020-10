Strasbourg va porter un maillot spécial pour Octobre Rose

"Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par l’association Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. Cette association œuvre pour soutenir la recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand nombre. Octobre Rose est l’occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, de mettre encore plus en lumière la sensibilisation à cette cause et de réunir des fonds pour aider les chercheurs et soignants. Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook de la ligue contre le cancer ( ici )."