Sur le départ à Trieste, Ike Udanoh devrait renforcer Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sous contrat avec l'équipe italienne de Trieste, l'intérieur américan-nigérian Ike Udanoh (2,02 m, 31 ans) a trouvé un accord avec le club pour s'en aller selon nos informations. L'ancien joueur du Hyères-Toulon Var Basket devrait retrouver le championnat de France. En pourparlers avec la SIG Strasbourg, qui cherche à remplacer Ebuka Izundu, le natif de Détroit (Michigan) est parti pour rejoindre la formation alsacienne, même si encore rien n'est finalisé.

A Avellino en 2018-2019, il a côtoyé Nicola Alberani

Intérieur polyvalent, essentiellement réputé pour sa défense, l'ancien de Wayne State (NCAA II) n'avait pas réalisé un gros passage en Pro A (5,6 points, 5,3 rebonds et 1,2 passe pour 9,1 d'évaluation en 19 minutes) mais est depuis devenu un fort référencé du championnat italien, même si ses statistiques à Venise la saison passée (7,7 points et 5,3 rebonds en 18 minutes) puis à Trieste cette saison (7,2 points à 48,4% et 5,3 rebonds en 21 minutes sur 6 rencontres) étaient en deça de celles d'Avellino en 2018-2019 (12,5 points et 9 rebonds en 34,6 minutes de moyenne en 18 matchs). En relai de Yannis Morin, il apportera sa dureté. Son profil semble d'ailleurs complémentaire avec ce dernier.

Le staff alsacien a l'avantage de le connaître puisque Nicola Alberani l'a côtoyé lorsqu'il travaillait à Avellino en 2018-2019. L'entraîneur Lassi Tuovi et son assistant Romain Leroy l'ont également régulièrement affronté en 2014-2015 en Finlande alors qu'Udanoh jouait pour Espoo. De quoi avoir des garanties sur le niveau du joueur mais aussi sur son état d'esprit.

Reste désormais à finaliser le contrat puis au joueur de se rendre dans la préfecture du Bas-Rhin. Mais sa présence en Europe va faciliter les choses. S'il venait bien à signer, il sera vite responsabilisé puisque Yannis Morin est actuellement à l'arrêt.