Sylvain Francisco (Roanne) : "C'était la meilleure des choses pour moi que de jouer avec le coach Choulet"

En deux saisons convaincantes en Pro B, sous les couleurs du Paris Basket, Sylvain Francisco (1,80m, 22 ans) s'est installé comme une pièce maîtresse et n'a cessé de monter en puissance. La saison passée, il compilait 13,1 points, 3,5 rebonds et 5,5 passes décisives pour 13,7 d'évaluation en 31 minutes de moyenne. Le natif de Créteil est ainsi parvenu à confirmer ses capacités à revenir dans l'élite après son passage à Levallois. Ayant activé sa clause de sortie, le meneur, formé aux États-Unis, a rejoint Roanne durant l'intersaison. Dans un entretien accordé à Le Progrès, il ne cache pas son enthousiasme à l'idée d'évoluer dans ce club et, qui plus est, sous les ordres de Jean-Denys Choulet.

"C'était la meilleure des choses pour moi que de jouer avec le coach Choulet. Je savais que j'allais apprendre avec lui. J'ai vu les meneurs qu'il a eus auparavant (Solo Diabate, Marco Pellin ou encore Justin Robinson) et je me suis dit pourquoi pas. [...] J'ai vraiment des gens derrière moi qui m'ont dit que c'était la meilleure solution. C'est à moi de prendre les bonnes décisions. Être ici, c'est la meilleure."

L'ancien pensionnaire de la West Oaks Academy est également revenu sur ces années en Pro B et sur son objectif accompli de revenir au plus haut niveau français.