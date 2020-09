Sylvain Francisco est venu à Roanne séduit par la perspective de jouer pour Jean-Denys Choulet

Roanne enchaîne les matchs (déjà 4) lors de cette présaison. Invaincue avant de défier Bourg-en-Bresse ce samedi, la Chorale s'appuie notamment sur un très bon Sylvain Francisco. Le meneur, 23 ans en octobre, est de retour en Jeep Élite après avoir grandi et appris en Pro B avec le Paris Basket. Lors de la victoire face à Chalon mercredi, il a signé 18 points, 8 passes décisives, et il semble s'épanouir dans le système de jeu de Jean-Denys Choulet. La présence de l'ancien coach de Chalon sur le banc est d'ailleurs l'une des raisons du choix de Francisco de venir à Roanne. C'est ce qu'il explique dans un entretien accordé à la LNB.

"Jean-Denys Choulet, je le connaissais mais j’en savais peu sur sa personnalité, sur les joueurs qu’il appréciait, sur sa façon de coacher. Quand je parlais un peu partout autour de moi, avec Amara Sy, avec Solo (Diabaté), Jordan Aboudou qui était là aussi, les gens me disaient que c’était un bon coach pour moi et qu’il fallait foncer s’il me proposait de venir à Roanne. Que c’est un coach qui aime les meneurs comme moi, avec ma mentalité et mon style de jeu un peu américain et je pense que c’était le mieux pour moi. Je me suis dit si je vais là-bas, je vais apprendre beaucoup avec lui, notamment dans la façon d’organiser le jeu, comment gérer le tempo de l’équipe, être le leader sur le terrain."