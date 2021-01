T.J. Parker (ASVEL) : "Ce match prouve que nous sommes vraiment très inconstants"

Après la défaite de l'ASVEL chez l'Elan Chalon (85-75) dimanche en Jeep ELITE, son entraîneur T.J. Parker a réfuté toute idée de fatigue. Les Rhodaniens rentraient en effet d'Athènes où ils ont joué deux matches en trois jours, contre le Panathinaikos mercredi puis l'Olympiakos vendredi. Pour l'entraîneur villeurbannais, interrogé par Le Progrès, son équipe n'a tout simplement pas respecté les consignes défensives.

"Nous avons pris 49 points sur des un contre un de (Jordon) Crawford et (Sean) Armand, a-t-il comptabilisé. Ce n'est pas possible alors que nous les avions ciblés. Il faut respecter tout le monde en championnat de France. On sait que nos adversaires vont jouer leur meilleur niveau contre nous. Je suis très déçu parce que nous savions ce qu'il fallait faire. Il faut que tout le monde soit dans le coup. La fatigue ? Nous n'allons pas nous retrancher derrière elle. Il faut juste être prêt. Ce n'est pas une bonne défaite et on ne peut pas faire d'erreur comme celle-ci. Ce match prouve que nous sommes vraiment très inconstants..."