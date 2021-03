T.J. Parker (ASVEL) : "On ne peut pas être satisfait d'un match comme celui là"

"Bien sûr, on a la victoire, mais on ne peut pas être satisfait d'un match comme celui-là." Ce sont les mots forts de T.J. Parker, entraîneur de l'ASVEL, rapportés par Le Progrès après la victoire en prolongation contre Nanterre ce mardi, 96-92. Mécontent de l'attitude de ses joueurs, il pointe du doigt le relâchement des Villeurbannais lorsque leur avance est confortable :

"Ce que l'on a fait ce (mardi) soir, avec encore beaucoup trop fébrilité, n'est pas acceptable. En deuxième mi-temps, à +14, on sait que les 5 premières minutes sont hyper importantes. On doit avoir un autre visage."

Bien sûr, tout n'est pas à jeter dans le match de l'ASVEL, Parker a tenu à le souligner :

"Notre entame avait été bonne, on avait trouvé un rythme, mais on a pas su le conserver. Après on n'est pas habitué à avoir des zones en face de nous. Mais on a réussi à trouver des solutions et Thomas (Heurtel) a été très important en mettant des gros shoots".