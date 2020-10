T.J. Parker (ASVEL) : "On va remettre les pendules à l'heure à l'entraînement"

Après trois journées, le grand favori de la saison de Jeep ELITE, l'ASVEL, compte deux défaites en championnat de France. Cette fois, les joueurs de T.J. Parker ont perdu à domicile contre la JL Bourg, ce dimanche à l'Astroballe après prolongation (102-104). De quoi agacer le coach rhodanien, qui ne l'a pas caché à la presse après la rencontre.

"On avait ciblé (Danilo) Andjusic (22 points) et (Zachery) Peacock (22), expliquait-il à L'Equipe. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Il faut arrêter les joueurs, et ça, ça part du coeur. L'intensité défensive n'est pas la même entre ce qu'on fait en Jeep Elite et ce qu'on a pu voir à Valence (en EuroLeague). On est tôt dans la saison, on va récupérer Guerschon (Yabusele) mais on va remettre les pendules à l'heure à l'entraînement."