T.J. Parker, nouveau coach de l'ASVEL : "J'ai travaillé pour arriver où j'en suis"

Ces dernières semaines ont été mouvementées à l'ASVEL. Le licenciement de Zvezdan Mitrovic a accéléré la promotion de T.J. Parker, jusqu'alors assistant du Monténégrin, pour le remplacer sur le banc du champion de France 2019. Mais comme le nouvel entraîneur le confirme dans une interview accordée à L'Équipe, le poste lui était bien promis depuis longtemps :

"L'idée, c'était d'être assistant une huitaine d'années", confie T.J. Parker. "C'est quelque chose qui était vraiment préparé. Je l'ai fait, j'ai appris, j'ai travaillé. Maintenant, ça arrive un an en avance, on y est ! Mon frère est comme ça, il programme toujours les choses (sourire) et il n'a qu'une parole. Il n'a pas changé d'avis. [...] Après, je me dis que j'ai travaillé pour arriver où j'en suis."