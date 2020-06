T.J. Parker en coach principal, Frédéric Fauthoux en "entraîneur associé" : l'ASVEL officialise son nouveau staff

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Depuis que Tony Parker l'avait confié au journal L'Équipe, on savait que son frère T.J. allait succéder à Zvezdan Mitrovic à la tête de l'équipe masculine de l'ASVEL, et que Frédéric Fauthoux serait son assistant. Assistant ? Si l'intéressé semble se satisfaire du costume de numéro 2, le club a tenu à préciser que l'ancien coach des Metropolitans 92 "n’aura pas un rôle d’assistant-coach classique, mais bien un rôle d’entraîneur associé, rôle répandu en NBA et NCAA".

Dans son communiqué, l'ASVEL officialise aussi l'ensemble du staff construit autour des deux hommes. Comme prévu, Bryan George (analyste vidéo de l'équipe de France) et Morgan Belnou (ex-coach de Brissac devenu ensuite assistant à Challans et Le Portel) auront un rôle d'assistant-coach. L'ancien international Joseph Gomis devient quant à lui directeur du développement individuel des pros, mais aussi des prospects de la Tony Parker Academy, et Manuel Lacroix reste en charge de la préparation physique.

Enfin, on apprend que le club a trouvé un accord amiable pour mettre fin au contrat de Mirko Ocokoljic, fidèle assistant de Zvezdan Mitrovic à Monaco puis dans le Rhône. Jade Serge, arrivée à l'ASVEL l'été dernier en tant qu'analyste vidéo et désormais en fin de contrat, avait accepté un poste à responsabilité dans un nouveau club.

Joseph Gomis, ici avec Charles Galliou avant un match d'Euroleague à l'Astroballe cette saison, chargé du développement des joueurs (photo : Sébastien Grasset).