T.J. Parker et deux joueurs de l'ASVEL positifs à la COVID-19, le match à Cholet maintenu

Crédit photo : Alexia Leduc Infinity Nine Media

Battue vendredi soir par Milan en Euroleague, l'ASVEL a subi un nouveau coup dur ce samedi. Le club a en effet annoncé que deux joueurs de l'effectif professionnel, ainsi que le coach T.J. Parker, avaient été testés positifs à la COVID-19. Tous ont été placés à l’isolement, et le reste de l'équipe a pris la route des Mauges pour affronter Cholet ce dimanche (15h), pour le compte de la quatrième journée de Jeep ÉLITE.

L'ASVEL, qui a déjà perdu deux fois en trois journées de championnat (à Dijon et face à Bourg), arrive donc diminuée et avec l'obligation pourtant de s'imposer pour éviter davantage de doutes. Cholet, de son côté, est au complet et espère réaliser un joli coup.