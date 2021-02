Taylor Rochestie partenaire d'entraînement du Mans Sarthe Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : MSB

Après avoir quitté l'Etoile Rouge de Belgrade début décembre 2020, Taylor Rochestie (1,86 m, 34 ans) s'était engagé en Winner League, à l'Hapoel Haifa. Profitant de la trêve internationale pour rendre visite à sa belle famille dans la Sarthe, le meneur americo-monténegrin s'est retrouvé bloqué en France.

Afin d'empêcher l'arrivée de nouveaux variants sur le territoire, le gouvernement israëlien a donc décidé de fermer l'aéroport Ben Gurion se trouvant à une heure en voiture de Haïfa. Cette restriction qui devait s'arrêter le 20 février a finalement été prolongé jusqu'au 6 mars. Du coup, son contrat a été coupé annonce Walla. Il devrait être remplacé par l'international danois Chanan Colman.

En attendant de retrouver un club, Taylor Rochestie s'entraîne ainsi avec son ancien club, Le Mans Sarthe Basket, comme le club l'a annoncé sur Twitter.

.@Trochestie à l'entraînement du MSB ? Pas un renfort mais une opportunité. Les aéroports se sont fermés quand Taylor est allé rendre visite à sa famille vivant au Mans. Alors autant s'aider mutuellement, non ? pic.twitter.com/35RiRp5c9t — MSB_Officiel (@MSB_Officiel) February 24, 2021

Joueur du MSB lors de la saison 2011-2012, il tournait à 17,3 points à 51,2% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 6,4 passes décisives pour 20,3 d'évaluation. Meilleur scoreur du MSB, il avait amené son équipe jusqu'en finale de playoffs et une défaite face à Chalon-sur-Saône sur le score de 76 à 95. Depuis, il a réalisé une brillante carrière qui l'a mené en EuroLeague et en Chinese Basketball League (CBA). En 8 rencontres de Winner League avec Haïfa, le vétéran a tourné à 5,1 points à 34,3%, 1,8 rebond et 1,6 passe décisive en 17 minutes de moyenne.

Une bonne opportunité pour une équipe française désireuse d'un nouveau patron ? Sa présence sur le territoire national faciliterait déjà bien les choses.