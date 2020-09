Télévision : L'affiche du lundi sur la chaîne L'Équipe ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Alors que le basket français se cherche toujours un diffuseur principal pour la saison 2020-2021 (RMC Sport, Eurosport, et des solutions via les plateformes sont étudiées), l'affiche du lundi soir pourrait être diffusée en clair à la télévision. En effet, Arnaud Lecomte du journal L'Équipe nous apprend que la chaîne L'Équipe est en "discussions avancées" avec la LNB, et même que "le dossier devrait être finalisé dans les prochains jours". Le match du lundi soir devrait être visible sur le canal 21 de la TNT et donc accessible au plus grand nombre.

La chaîne L'Équipe avait déjà diffusé plusieurs affiches du championnat en 2015-2016, avec notamment David Cozette au commentaire. Le retour d'une affiche en clair à la télévision serait une bonne nouvelle pour le basket français, en quête de visibilité.