Terell Parks renforce Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : VTB League

Après les arrivées successives de Ike Nwamu, Kyvon Davenport et Chauncey Collins, Cholet accueille sa 4e recrue étrangère de l'intersaison en la personne de Terell Parks (2,05 m, 29 ans).

Formé à l’Université de Western Illinois entre 2011 et 2013, le nouveau pivot Américain de Cholet a immédiatement commencé sa carrière en Europe. Auteur d'une saison rookie prometteuse en Pologne, à Kolobrzeg (11,8 points et 8,2 rebonds de moyenne) en 2013/14, Parks ne joue pas la saison suivante et retrouve la compétition en 2015/16 d'abord à Chypre (3 matchs) puis en Slovénie (13 matchs). Le natif de Beloit (Wisconsin) retourne à Chypre, pour, cette fois-ci, deux saisons avec Keravnos où il est d'ailleurs élu MVP et meilleur rebondeur du championnat et champion national en 2016/17. Un titre qui lui a permis de découvrir la FIBA Europe Cup la saison suivante (14 matchs) et d'être désigné meilleur défenseur de la compétition.

Parks fait ensuite le court trajet pour la Grèce : d’abord au Promitheas Patras (2018/19) puis à Larisa la saison écoulée (11,8 points, 8,3 rebonds). De quoi attirer l'oeil du club russe du Nizhny Novgorod qu’il a rejoint en janvier dernier. En 6 rencontres de VTB League, le pivot a eu le temps de compiler 10,7 points à 65% aux tirs et 8 rebonds en 21 minutes. Des statistiques dans les standards du joueur. Sur le site du club de Cholet, Terrel Parks est décrit comme un "pivot très complet, capable de profiter de sa mobilité dans le jeu de pick and roll, comme de jouer dos au panier, il possède également un très bon touché proche du cercle et à 3-4 mètres. Tout au long de sa carrière, il figurait parmi les meilleurs rebondeurs des championnats dans lesquels il évoluait. Ses qualités de défenseur et son sens du rebond ont tapé dans l'oeil de coach Kunter.”

Désormais, il manque à Cholet un poste 4-3 pour clôre son recrutement.

Effectif de Cholet 2020/21 :