Terry Tarpey : "Nous jouons désormais véritablement en équipe"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

L'ailier franco-américain du Mans Sarthe Basket Terry Tarpey revient dans Ouest-France sur la période difficile qu'a connu son équipe en début de saison. Pour lui, après le mauvais départ, un électrochoc était nécessaire.

"Quand nous nous sommes retrouvés à 3-8, il fallait vraiment que quelque chose soit fait. Ce n’était plus possible. Après, il y avait aussi une part de frustration de ma part. Je déteste perdre et je n’accepte pas ça. Après le match à Dijon on ne pouvait pas rester dans une situation pareille."

Ce changement est arrivé avec l'éviction de l'entraîneur Dounia Issa, remplacé par son assistant Elric Delord. D'abord par un intérim. Avant qu'il ne soit confirmé suite aux victoires du MSB.

"Sur nos cinq derniers matches, nous avons été en mesure de mettre beaucoup plus d’intensité. Après êtes-ce une question de confiance ? Peut-être. Ce que l’on fait actuellement n’est pas complètement différent de ce que l’on faisait précédemment. Après il y a des différences notamment dans le rôle qui nous est accordé sur le terrain. Le message est plus clair. Depuis ce match face à Levallois, on aborde les rencontres les unes après les autres, sans se focaliser sur un classement. On sait que si l’on joue ensemble, cela peut passer. Là, nous jouons désormais véritablement en équipe."

Avec 8 victoires en 16 matchs, Le Mans peut se qualifier pour la Leaders Cup en cas de succès ce vendredi soir à Pau contre l'Elan Béarnais.