Terry Tarpey touché au dos ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Tanguy Bazanté

Battu après deux prolongations à Boulogne-Levallois ce vendredi 23 avril 2021, Le Mans Sarthe Basket (MSB) a mis fin à une série de quatre victoires de suite en Jeep ÉLITE. Malgré un bon Darel Poirier (17 points à 5/6 aux tirs et 3 rebonds pour 19 d'évaluation en 24 minutes), la formation sarthoise n'a pas réussi à conclure lors de la première prolongation. La deuxième leur a été fatale.

"C’est souvent tombé de notre côté ces derniers temps, cette fois non, explique Elric Delord à Ouest-France. C’était parfois moins fluide en attaque de par leur défense agressive. Et cela se joue sur des détails."

Plus embêtant, l'ailier franco-américain Terry Tarpey n'a pas pu finir la rencontre en raison de douleurs au dos. "Je ne sais pas trop ce qu’il s’est passé, avoue le coach manceau. Il tombe et me dit qu’il s’est fait mal au dos mais qu’il peut finir. Je laisse deux actions, je le vois et non, il ne peut pas finir. Un joueur extrêmement important pour nous, le meilleur défenseur de la Ligue pour moi. Il nous a manqué."