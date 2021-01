Teyvon Myers passe de Chalon à Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Plus utilisé par l'Elan Chalon qui comptait sept joueurs étrangers depuis l'arrivée de Jordon Crawford en novembre, Teyvon Myers (1,88 m, 26 ans) a trouvé un nouveau point de chute. Il ne s'en va pas loin puisqu'il rejoint la Chorale de Roanne, équipe qu'il a souvent affronté en match amical, afin de remplacer le décevant Nijal Pearson.

Le New Yorkais a joué à Chypre puis en Suède et en fin en Allemagne depuis sa sortie de West Virginia en 2017. En cinq matches de Jeep ELITE, il a tourné à 10,2 points à 41,5% de réussite aux tirs (dont 38,3% à 3-points), 4 rebonds, 1,6 passe décisive et 2,4 fautes provoquées pour 8,4 d'évaluation en 21 minutes.

« Je l’avais trouvé pas mal contre nous en présaison, se souvient l’entraineur de Roanne Jean-Denys Choulet sur le site Internet de son club. Il possède une certaine fiabilité au shoot et apporte aussi une grosse agressivité défensive qui s’accorde bien avec notre jeu. Dans la période actuelle avec les restrictions de déplacement que l’on connait, il présente aussi l’avantage d’être juste à côté de chez nous et de déjà connaitre le championnat. Il s’entrainait tous les jours à Chalon, et sera très motivé et revanchard. »

A noter que Teyvon Myers résidait à Chalon-sur-Saône dans le logement occupé par Jean-Denys Choulet lorsqu'il était l'entraîneur de l'Elan. « Nous sommes connectés », rigole l'arrière étasunien.

Avec cette signature et celle de Renathan Ona Embo, qui remplace Mathis Keita à la mène, Roanne a ainsi rééquilibré son effectif.

