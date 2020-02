Théo Rey enfin de retour

Victime d'une rupture des ligaments croisés peu de temps avant le Trophée du Futur 2019, Théo Rey va retrouver la compétition ce week-end avec la JL Bourg-en-Bresse après neuf mois de convalescence. L'arrière bressan tournait à 16,3 points à 48,2% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 2,7 passes décisives pour 16,3 d'évaluation en 29 minutes lors de l'exercice 2018/19. Élu meilleur poste 2 de la saison dernière, il souhaitera à coup sûr montrer l'étendu de ses capacités et prouver qu'il a sa place en équipe de France avec la génération 2000.

"9 mois c’est long, surtout les premiers mois, a-t-il déclaré sur le site de la JL. En plus, j’ai été opéré début juin et j’ai passé tout l’été à transpirer dans un lit toute la journée à ne rien pouvoir faire. Après 4-5 mois, je commençais à me sentir mieux, à pouvoir faire de la muscu et courir. Là depuis un mois je m’entraîne tous les jours, je me sens bien mais je n’avais pas le droit de retoucher le terrain, ça aussi c’est dur."