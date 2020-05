Thibault Daval-Braquet en approche à la JL Bourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

« Bourg - Pau à l'accent catalan » titrait L'Indépendant le samedi 8 février, au lendemain du déplacement de l'Élan Béarnais dans l'Ain (62-84), avec une photo de Hugo Benitez et Thibault Daval-Braquet bras dessus bras dessous. C'est maintenant l'ensemble de la JL Bourg qui s'apprête à prendre de fortes allures catalanes puisque les deux hommes, tous deux passés par l'USA Toulouges dans leur jeunesse, évolueront ensemble la saison prochaine.

Désireux de quitter l'Élan Béarnais afin d'obtenir plus de temps de jeu, Thibault Daval-Braquet (2,10 m, 22 ans) va prochainement s'engager avec le club burgien selon nos informations. Alors qu'il souhaitait déjà s'émanciper de son club formateur l'été dernier, la perspective de disputer la BCL avec Pau l'avait retenu dans les Pyrénées. Au final, pas du tout aidé par un contexte collectif délicat, le bilan de sa saison est contrasté. Après 3 minutes de moyenne en 2017/18 puis 4 en 2018/19, l'enfant de Saint-Cyprien a joué 7 minutes en Jeep ÉLITE, et légèrement plus en Ligue des Champions (9 minutes), pour des statistiques de 2,4 points à 51% et 1,2 rebond en 31 matchs.

Pivot de grande taille, mobile et rapide, doté de bons fondamentaux, Thibault Daval-Braquet présente un profil d'intérieur à l'ancienne. Combatif, capable de jouer dos au cercle et loin d'être maladroit à mi-distance, il doit encore progresser physiquement pour prétendre exister en Jeep ÉLITE, surtout défensivement. À ce titre, le changement de profil avec celui qu'il va probablement remplacer à Bourg-en-Bresse, Fréjus Zerbo, sera radical.

Passé au travers des mailles du filet quand il était adolescent à cause d'une blessure liée à sa croissance qui l'a empêché de jouer en cadet, avant de cartonner en Prénationale avec Toulouges puis d'être invité à un essai à Pau après avoir démarché lui-même le coach à l'issue d'un match de Coupe de France U17, TVB espère dorénavant se faire un nom sur la scène professionnelle avec la JL Bourg. Ce sera possiblement au travers d'une deuxième campagne de suite en BCL, eu égard à la cinquième place de l'équipe bressane. Pour cela, il pourra se rappeler du 7 février dernier où, sur les lattes d'Ékinox, il a signé sa meilleure performance en Jeep ÉLITE avec 10 points en 10 minutes. La preuve de l'existence de bonnes ondes dans l'Ain, presque un air de Catalogne ?



Il y a trois mois, Daval-Braquet s'était distingué à Bourg

(photo : Jacques Cormareche)