Thibault Daval-Braquet libéré par l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Arrivé à l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez en 2016, Thibault Daval-Braquet (2,10 m, 23 ans) était en manque de temps de jeu ces deux dernières saisons au niveau professionnel.

En 2019/20, le Catalan tournait à 2,4 points à 50,9% de réusite aux tirs et 1,2 rebond en 8 minutes sur 31 matchs cette saison (17 en Jeep ELITE, 14 en Ligue des Champions). Cherchant à bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent, l'ancien joueur de Saint-Cyprien et Toulouges a été libéré par l’Elan Béarnais de sa dernière année de contrat, selon nos informations. Reste à savoir quels projets pourraient lui être proposés.