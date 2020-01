Thomas Andrieux : "On n'est pas capable de tenir sur la durée"

Samedi soir, Boulazac a perdu sa septième rencontre de suite, en s'inclinant au Mans 99 à 78. Le BBD était dans le coup à la mi-temps avant de prendre l'eau face à Valentin Bigote (19 points à 7/11 aux tirs) & co. Le coach Thomas Andrieux est revenu sur ce nouvel échec devant la presse*.

"Il faut essayer de comprendre pourquoi on perd le fil de la rencontre alors qu’on est là à la mi-temps. On n’a pas la force de caractère. En deuxième mi-temps, Le Mans s’envole au score, c’était bien avant qu’il fallait faire douter l’équipe mancelle. A la mi-temps, on est à 40% de réussite dans la raquette et on loupe des lancers francs. Cependant, il n’y a pas que du négatif, mais on n’est pas capable de tenir sur la durée."