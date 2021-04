Thomas Andrieux (Boulazac) : "Depuis quelques temps, on est dans le vrai"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Nicolas Ravinaud

La JDA Dijon est bien installée à la deuxième place de Jeep ELITE cette saison. Une deuxième place qui suit les très bonne saisons précédentes. Forte de son expérience et de son talent, l'équipe de Laurent Legname est très difficile à affronter.

Pourtant, samedi soir, la lanterne rouge du championnat, le Boulazac Basket Dordogne, a donné du fil à retorder à l'équipe bourguignonne. "J'avais dit aux joueurs que ça ne serait pas facile, Boulazac est une équipe qui joue très bien au basket. Leurs résultats ne le prouvent pas", a commenté après la rencontre Laurent Legname dans Le Bien Public.

Maintenant, il faut gagner

Pour le BBD, qui s'est imposé le samedi 3 avril à Nanterre (84-86), signant sa troisième victoire de la saison (après celles contre Roanne et Cholet, cette dernière sur tapis vert), les deux sorties de la semaine sont encourageantes. En effet, mardi l'équipe de Thomas Andrieux a mené de 23 points contre Le Mans avant de s'incliner après prolongation. Samedi soir, le contenu était bon. "Depuis quelques temps, on est dans le vrai, avoue l'ancien shooteur, toujours interrogé par Le Bien Public. On est passé très près contre Le Mans et on avait des questionnements avant le match à Dijon, avec un effectif réduit."

Mais après une première mi-temps accrochée (40-36), Boulazac a décroché pour s'incliner de 9 points (86-77). "On ne peut pas se satisfaire de ce résultat", a tempéré le coach des Périgourdins. Car si l'équipe joue mieux, elle va devoir vite accrocher des victoires pour revenir dans la course pour le maintien. A commencer mardi par la réception de la JL Bourg au Palio.