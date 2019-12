Thomas Andrieux (Boulazac) : "Il faut oublier ce match de lundi contre Orléans"

Après la défaite crève-coeur contre Orléans lundi, Boulazac espère se rattraper en réalisant un exploit sur le parquet de la JL Bourg ce vendredi soir pour la 16e journée de Jeep ELITE. Le BBD, qui reste sur cinq défaites consécutives, doit être plus consistant sur la durée du match. Et surtout se focaliser sur cette rencontre sans ressasser l'échec de lundi.

"Il faut oublier ce match de lundi face à Orléans, admet le coach du BBD Thomas Andrieux sur France Bleu Périgord. Notre attention doit se porter sur cette équipe de Bourg-en-Bresse, l'une des très, très bonnes équipes du championnat, déjà qualifiée pour la Leaders Cup avant le match de ce (vendredi) soir. A domicile on sait qu'ils sont très difficile à prendre. Mais comme on le fait depuis le début (de saison), on se prépare très bien. Il faut qu'on arrive à inverser cette tendance sur les 4/5 minutes qui nous font défaut. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi on s'écroule en fin de rencontre. (Il y a) l'aspect mental, l'esprit tueur. Effectivement, on n'arrive pas à tenir sur 40 minutes. C'est là que le bat blesse."