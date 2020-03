Thomas Andrieux (Boulazac) : "Il nous manquait ce dernier coup de rein"

La malédiction des derniers quart-temps est-elle terminée pour Boulazac ? En tout cas, le BBD reste sur deux victoires de suite au Palio. Après avoir battu Roanne avant la trêve, la formation de Thomas Andrieux s'est imposée 94 à 84 contre Châlons-Reims pour la 25e journée de Jeep ELITE ce samedi 7 mars. Ce succès leur permet de sortir de la zone de relégation.

"Cette victoire passait surtout par un gros combat, a indiqué le coach dans La Dordogne Libre. On a vite été au coude à coude avec eux, même si on a eu du mal à se mettre dans le rythme. On a bien rééquilibré les choses et on a trouvé une belle alternance. En plus, derrière, on a réussi à scorer. Il nous manquait ce dernier coup de rein et on a beaucoup insisté sur le dernier quart-temps. Mais Châlons-Reims a quand même eu l'occasion de revenir avec des gros tirs à trois points, ce qui confirme que c'est une grosse équipe."