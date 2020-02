Thomas Andrieux (Boulazac) : "On présente des lacunes sur le plan mental en premier lieu"

La tension monte à Boulazac qui s'installe un peu plus chaque semaine dans la zone de relégation. Bloqué à 6 victoires, le BBD n'a gagné cette année que contre la lanterne rouge Le Portel, au Palio. Pourtant, l'équipe de Thomas Andrieux menait de 20 points contre l'Elan Chalon samedi en cours de troisième quart-temps. Mais l'attaque périgourdinne s'est délitée et les visiteurs sont revenus, petit à petit, avant de prendre le match sur un ultime panier à 3-points de Sean Armand. Une action qui a poussé de nombreux spectateurs à quitter la salle avant le buzzer final, alors qu'il restait encore quelques secondes et la possibilité pour Boulazac d'égaliser à 73 partout. Mais ces spectateurs ont reconnu l'équipe apathique qui avait craqué en fin de match contre Orléans le 23 décembre.

"Une nouvelle fois... Ça devient symptomatique, regrette dans Sud-Ouest l'entraîneur Thomas Andrieux, qui fait face à une pression de plus en plus forte. Pau, Strasbourg, Orléans... On contrôle les débats et tout ce travail anéanti en quelques minutes. On est stérile en attaque. Pourtant on a des situations claires. On rate des lancers décisifs, des tirs ouverts à trois points. On prouve qu'on est capable de bouger les adversaires mais on présente des lacunes sur le plan mental en premier lieu. Pourtant il faut remettre ça mardi soir. C'est ça être professionnel."