Thomas Andrieux (Boulazac) : "Pas suffisant mais c'est encourageant"

Toujours à la recherche d'un premier succès en Jeep ÉLITE, le Boulazac Basket Dordogne (BBD) a été battu avec les honneurs par l'AS Monaco (77-71), ce samedi 26 décembre. La formation dordognaise, fortement touchée par la COVID-19 en début de saison, compte aujourd'hui cinq défaites en autant de rencontres.

"C'est une défaite encourageante mais cela reste une défaite, confiait Thomas Andrieux à Sud-Ouest. Il faut se montrer à la hauteur sur la suite du championnat. Ce n'est pas suffisant mais c'est encourageant si on le reproduit. On a répondu présent. Il faut être optimiste et garder cet état d'esprit."