Thomas Andrieux malgré la défaite à Nanterre : "Globalement une très belle performance"

Samedi soir, Boulazac s'est incliné à Nanterre 85 à 78 pour la 24e journée de Jeep ELITE. Une courte défaite dommageable pour le BBD qui retrouver la zone de relégation suite à la victoire de Roanne. Malgré cela, l'équipe périgourdinne a livré une performance de qualité de qualité chez une équipe du Top 8. Thomas Andrieux s'est voulu positif devant la presse* après la rencontre.

"C'était un gros combat. On peut déplorer les deux séquences qui nous coûtent très cher. On a très mal négocié notre avance de +11 (53-64). Ceci dit, globalement, on sort une très belle performance, très cohérente. On voulait absolument contrôler le jeu rapide de Nanterre et leur réussite extérieure. En général, quand ils mettent plus de 13 paniers primés à 3 points, ils gagnent. Ils font 14/30 dans ce secteur, voilà quoi. On perd le match sur l'euphorie adverse."