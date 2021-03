Thomas Heurtel (ASVEL) : "La Jeep ELITE, c'est plus dur que l'EuroLeague"

Thomas Heurtel a connu une saison pas comme les autres. Après l'avoir débuté avec le FC Barcelone, où il jouait depuis 2017, le meneur héraultais a été écarté du club catalan. Il a finalement décidé de se relancer à l'ASVEL. Interrogé par RMC Sports à la mi-temps du match contre le Real Madrid jeudi, il n'a pas souhaité s'exprimer au sujet de son départ polémique du FCB. Il a promis de "s'expliquer à la fin de la saison", une fois qu'il ne sera plus soumis au silence de son accord contractuel avec son ex-employeur. Il a tout de même évoqué son faible rôle dans l'équipe de Sarunas Jasikevicius, derrière la recrue Nick Calathes.

Il est ensuite revenu sur son montée en puissance avec l'ASVEL, lui qui a été à l'origine de tous les points de son équipe en prolongation (9 points et 2 passes décisives) mardi contre Nanterre :

"Petit à petit, je commence à retrouver du rythme, ça faisait plus ou moins deux-trois mois que je n'avais pas joué avec Barcelone, donc petit à petit, je me mets en jambe pour préparer l'équipe de France et surtout et les saisons à venir."