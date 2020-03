Thomas Scrubb : "Le break nous a fait du bien"

Voilà trois semaines que la SIG Strasbourg n'a plus joué de match de basket. En effet, le match de samedi dernier contre Le Portel a été reporté (au 18 mars) en raison des risques d'épidémie de coronavirus. Une situation sur laquelle est revenu l'ailier Thomas Scrubb, sur sigstrasbourg.fr.

"J’étais assez surpris, c’est la première fois que ça m’arrive qu’un match soit annulé le jour même. Je pense qu’il faut se concentrer sur ce qu’on peut contrôler et là on ne pouvait rien y faire. Le président est venu nous parler et nous a dit de ne pas s’inquiéter et de se concentrer sur le prochain match. On est resté un moment au Rhenus, on en a profité pour discuter et manger tous ensemble."