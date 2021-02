Tomer Ginat confirme sa prolongation aux Metropolitans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Nous vous l'annoncions en début de semaine, Tomer Ginat l'a confirmé. Arrivé en début de saison aux Metropolitans 92, l'Israélien a annoncé sur Twitter la prolongation de son contrat pour un an supplémentaire. "Heureux et fier d'annoncer que j'ai signé une prolongation de contrat pour un an de plus", a-t-il publié sur son compte.

Happy and proud to announce that I have signed a contract extension with @metropolitans92 for one more season!

Let’s work pic.twitter.com/8JkJuME02W — Tomer Ginat (@TomerGinat) February 10, 2021

Tomer Ginat est l'une des révélations de cette saison 2020-2021 de Jeep Elite, qu'il découvrait. Poste quatre au large, mobile et dôté d'une qualité de passe et de shoots intéressantes, l'ailier-fort de 26 ans tourne à 11,9 points, 5,8 rebonds et 2,5 passes pour 14,8 d'évaluation en championnat. C'est la 23e moyenne à l'évaluation de Jeep Elite et la première des Metropolitans, preuve de son importance. En Eurocup, il est à 9,1 points et 3,5 rebonds de moyenne.

Pourtant, l'ancien de l'Hapoel Tel-Aviv a dû composer avec les absences successives de Miralem Halilovic et Vitalis Chikoko. Engagés respectivement jusqu'en 2022 et 2024, Jurij Zdovc possède déjà son trio intérieur pour la saison prochaine.