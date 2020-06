Tomer Ginat sur le point de signer aux Metropolitans 92

Les joueurs européens ont la côte auprès des clubs français lors de cet intersaison. Les Metropolitans 92 seraient, selon Emiliano Carchia, sur le point de faire signer l'international israélien Tomer Ginat (2,02m, 25 ans).

Metropolitans 92 is close to signing Israeli International forward Tomer Ginat, a source told @Sportando.

Ginat is averaging 15ppg, 6.4rpg and 3.1apg in Winner League with Hapoel Tel Aviv