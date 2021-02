Tomer Ginat va prolonger aux Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Parmi les recrues réussies de l'intersaison 2020, Tomer Ginat (2,02 m, 26 ans) va s'installer à Boulogne-Levallois. Selon nos informations, l'ailier-fort a prolongé d'une saison chez les Metropolitans 92.

L'international israélien est un poste 4 tonique, fort attaquant face au cercle, qui présente des statistiques de 10,4 points à 47,2% de réussite aux tirs (dont 28,8% à 3-points), 4,6 rebonds et 2,2 passes décisives en 26 minutes en 20 rencontres de Jeep ELITE et d'EuroCup.

Avec lui et Vitalis Chikoko et Miralem Halilovic sous contrat (respectivement jusqu'en 2024 et 2022), les Metropolitans 92 conservent leur trio intérieur pour la saison prochaine.