Tony Parker : "Ce titre était vraiment dur à aller chercher"

Ce samedi, l'ASVEL a décroché son 20e titre de champion de France en battant la JDA Dijon 87 à 74 lors de la finale des phases finales, à Rouen. Après avoir réalisé le doublé Coupe de France - champion de France en 2019, les Rhodaniens ont fait de même cette année après une année vierge de titre à cause de la COVID-19. De quoi faire très plaisir à leur président et actionnaire majoritaire, Tony Parker, présent au Kinderarena.

Ce titre valide aussi le choix d'avoir nommé son petit frère, T.J. Parker, au poste d'entraîneur à la place de Zvezdan Mitrovic. Ce dernier avait les larmes aux yeux après le buzzer final. Souvent sous le feu des critiques, il a atteint les objectifs du club avec une finale maîtrisée de bout en bout.

"Pour faire le bilan de la saison, c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Je ne peux pas contrôler les critiques, je peux juste contrôler le travail que je fais tous les jours. Même quand je n'étais pas bien, j'ai toujours eu le soutien de Gaétan, Tony, ou plein de monde. Le plus important c'est que ma famille et mes amis proches me soutiennent. Je suis là pour une raison et je l'ai montré sur cette fin de saison."