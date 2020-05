Tony Parker à propos de Mitrovic : "Ça n'était juste plus possible"

Malgré les déclarations publiques, les relations entre Zvezdan Mitrovic et ses dirigeants n'ont quasiment jamais été au beau fixe à l'ASVEL. Connu pour être un entraîneur caractériel, peu proche de ses joueurs, l'ancien coach de l'AS Monaco a rapidement eu des relations tendues avec Tony Parker. Interrogé pour L'Equipe par David Loriot, journaliste qui a suivi de près toute sa carrière de joueur, le président et actionnaire majoritaire le confirme. Il justifie surtout son choix de s'être séparé du technicien pour faute grave.

"Il y a une procédure en cours donc je ne peux pas rentrer trop dans les détails. C'est évident que ce n'est pas lié aux résultats sportifs. Mais quand tu es à l'ASVEL, tu as une certaine image à véhiculer, un respect à montrer et les résultats ne font pas tout. Avec Nico (Batum), on était prêts à vivre avec pas mal de choses parce que l'on gagnait. Mais il y a des limites qui ont été franchies. Il y a des choses qui avaient été négociées avec lui, avant son contrat, qu'il fallait respecter et il ne les a pas respectées."