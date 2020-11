Tony Parker continue de faire part de son "inquiétude" dans les médias

JEEP ÉLITE

Après sa sortie dans L'Equipe, qui a fait l'objet d'une réponse de la Ministre déléguée aux Sports Roxa Maracineanu, qu'il a également eu au téléphone, Tony Parker continue de s'exprimer dans les médias français, depuis sa maison de San Antonio au Texas.

Ce dimanche, le président de l'ASVEL et de l'ASVEL Féminin a fait part de sa vive inquiétude sur la chaîne de télévision beIN Sport et ur le plateau de Canal+. Il est également l'invité de la chaîne L'Equipe ce lundi soir et a répondu aux questions de Ouest-France. Son discours est relayé par de nombreux médias spécialisés mais aussi traditionnaliste, comme France Inter qui s'en est fait l'écho à 18h ce lundi également. Le président délégué de l'ASVEL, Gaëtan Muller, a également été interrogé par Le Monde.

Voici l'intervention de Tony Parker sur beIN Sport. Il avoue avoir pris la parole suite aux demandes répétés des autres présidents de clubs professionnels, qui estimaient que sa parole aurait beaucoup de poids :

On accueille Tony Parker en visio pour discuter de la situation du sport français et la crise qui s'amplifie pour les clubs... pic.twitter.com/nf2DQh6Cri — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 8, 2020