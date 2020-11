Tony Parker répond à Zvezdan Mitrovic : "Il a mis Théo Maledon sous l'éteignoir"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset et Infinity Nine Media

Tony Parker avait des choses à dire. Alors la gloire du sport français devenu entrepreneur s'est exprimé comme souvent dans L'Equipe. Si l'ASVEL a réalisé un début de saison difficile, avec un départ chaotique en EuroLeague et une dernière défaite tragique à Berlin - "On n'aurait jamais dû, jamais dû perdre ce match", fulmine-t-il -, son président a renouvelé sa confiance dans le groupe - qui sera renforcé à terme par un quatrième meneur - et surtout dans le staff, à commencer par le coach principal, son frère T.J. Parker. Mais si TP a pris la parole, c'est sans doute parce qu'il a été vexé par les propos de Zvezdan Mitrovic, l'ancien entraîneur du club, dans le même quotidien samedi dernier. L'actionnaire principal de l'ASVEL s'est encore justifié du licenciement de de ce dernier, en prenant l'exemple de la récentre Draft de Théo Maledon au deuxième tour (34e position) en NBA, ce qui représente une déception pour le joueur mais aussi pour son dernier club français.

"Quand tu vois Théo Maledon, il l'a clairement "tué". Théo et sa famille lui en veulent. Il l'a mis sous l'éteignoir pendant énormément de matches, où des GM de NBA étaient là et partaient avant la fin après être venus du bout du monde pour voir Théo. À cette époque, la cote de Théo est dans le top 10, comme Killian Hayes (drafté en 7e position) et ce n'est pas normal qu'un joueur comme ça ne soit pas drafté au premier tour. Il ne le faisait jamais jouer l'année dernière. La façon dont il l'a traité, ça lui a coûté une place au premier tour. Un joueur comme ça aurait dû être top 10. Je lui disais qu'il fallait le faire jouer, respecter les plans du club."

Apperçu à plusieurs reprises avec les professionnels en deuxième partie de saison 2017-2018 sous les ordres de T.J. Parker, Théo Maledon a explosé en 2018-2019 aux côtés de Mantas Kalnietis, DeMarcus Nelson et A.J. Slaughter, cette fois avec Zvezdan Mitrovic comme coach. Mais sur la saison 2019-2020, le Normand, d'abord blessé à l'épaule, s'est montré en retrait, avec un temps de jeu en recul. Sa cote a ainsi baissé dans les mock drafts avant de dégringoler le soir de l'évènement. A cause de ses prestations en 2019-2020 ? Nul ne pourra le dire.