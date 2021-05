Tony Parker s'offusque contre la demande des capitaines de Jeep ELITE de ne pas jouer de Final 8

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Jeudi soir, le Syndicat National des Basketteurs (SNB) a adressé un courrier à la Ligue Nationale de Basket (LNB) pour demander à ce qu'il n'y ait pas de Final 8 fin juin pour décerner le titre de champion de France. Ce courrier a été signé par l'ensemble des capitaines des clubs de Jeep ELITE, qui disent être fatigués à cause du rythme infernal de cette fin de saison régulière. Une initiative qui a fortement déplu au président de l'ASVEL, Tony Parker, qui s'est exprimé dans L'Equipe du jour à ce sujet :

"Les joueurs sont payés jusqu'au 30 juin, ce n'est pas comme si on leur demandait en plus. Tu as été payé pendant tous ces mois, tu étais bien content de toucher ton salaire à 100%. En plus, on parle d'une saison régulière qui finit le 15 juin et le top 8 c'est dix jours après. [...] L'année dernière, pas un seul de mes joueurs n'a voulu faire un effort (financier). Ils ont tous dit : ''Je veux 100% de mon salaire !'' Bah si tu veux toucher ton salaire, tu joues."

Et si la position de l'ASVEL, troisième au classement et distancée par Monaco dans la course à la première place de la saison régulière, peut laisser penser que l'ASVEL a intérêt à militer pour le Final 8, Tony Parker se défend, faisant le parallèle avec l'ASVEL Féminin. "Si on avait arrêté (la saison) au terme de la phase régulière, on était deuxièmes et j'avais l'EuroLeague", explique-t-il après avoir rappelé qu'il avait voté favorablement à la tenue d'un Final Four. TP, qui annonce qu'il va donner sa position "droit dans les yeux" à son capitaine Charles Kahudi, signataire du courrier, estime que le Final 8 pourrait être un événement permettant de "finir la saison en beauté". Reste à savoir si sa position sera bien reçue de la part des joueurs... et surtout du Comité Directeur de la LNB qui doit décider fin mai de la tenue ou non de ce tournoi de fin de saison.