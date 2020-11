Tony Parker va représenter le basketball français lors de la réunion avec Emmanuel Macron

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Elysée et Infinity Nine Media

Ce mardi, le Président de la République française Emmanuel Macron va s'entretenir en visio-conférence avec des dirigeants du sport au sujet de la crise économique actuelle, liée à la pandémie de COVID-19. Pour représenter le basketball français, c'est Tony Parker qui a été choisi a rapporté L'Equipe, ce qui nous a été annoncé également.

Plusieurs dirigeants de clubs de la Ligue Nationale de Basket (LNB) avaient poussé pour que le meilleur joueur de l'histoire de ce sport en France devenu président des clubs champions de France 2019, l'ASVEL et l'ASVEL Féminin, mène le combat. TP a fait le tour des médias depuis San Antonio (Texas) pour faire passer un message, obtenant une réponse publique et privée de la Ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu.

Reste à savoir ce qu'Emmanuel Macron va annoncer aux fédérations, ligues professionnelles et représentants de l'événementiel. La principale piste revient au déblocage du fonds de compensation (annoncé entre 107 et 110 millions d'euros) par l'Union européenne et son affectation. La mise en place d'un dispositif chômage partiel serait également très utile, notamment pour les sports de salle avec une économie moindre que les clubs de football et rugby. Un ou des dispositifs qui pourraient permettre à la saison de Jeep ELITE, Pro B et LFB de se poursuivre.