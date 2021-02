Tony Wroten à l'Elan Béarnais, c'est officiel

JEEP ÉLITE

A trois jours de la date limite de recrutement (hors remplaçants médicaux), l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a trouvé son bonheur en parvenant à finaliser la signature de Tony Wroten (1,98 m, 27 ans). Après avoir annoncé l'arrivée de l'ailier C.J. Williams jeudi dernier, l'Elan Béarnais vient renforcer ses lignes arrières avec la signature de ce combo-guard de grand talent, libre depuis avril dernier.

17 points de moyenne en sophomore en NBA

25e choix de la Draft NBA 2012 après seulement une saison NCAA chez lui, à l'Université de Washington, le natif de Seattle n'a pas réussi à s'installer dans la grande ligue malgré 145 rencontres de saison régulière en quatre saisons, entre Memphis et Philadelphie (11,1 points à 41%, 2,1 rebonds et 3 passes décisives), et quelques performances notables, à l'image de cette saison 2014-2015, bouclée à pratiquement 17 points de moyenne (sur 30 matches), où il était le meilleur joueur d'une pitoyable équipe des Sixers (18v-64d).

Cependant, à cause de quelques troubles comportementaux, Wroten n'a pas confirmé dans la grande ligue et est ensuite descendu en D-League avant de venir sur le vieux continent. Très utile au BC Kalev/Cramo Tallinn (15,2 points en moins de 20 minutes en VTB League) où son expérience a cependant été marquée par une altercation physique avec son entraîneur, il était la saison passée, avec Wloclawek, le quatrième meilleur scoreur de la Basketball Champions League (18,2 points à 50,5% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds, 4 passes décisives et 3,2 balles perdues en 27 minutes) avec une sortie à 23 points dans l'une de ses deux duels face à l'Elan Béarnais (11 points à 5/16 aux tirs et 4 d'évaluation au retour, défaite 85-77). Il a ensuite effectué un cours passage à Badalone, en Espagne, avant de vivre une année sans club, avec notamment un contrat manqué en Chine.

"On va essayer de trouver un mix entre notre jeu d'équipe et son jeu à lui"

Quelques soient ses passifs, l'Elan Béarnais s'est bougé - jusqu'en haut-lieu - pour permettre à Tony Wroten d'obtenir son visa de travail et de venir en France dans les temps. S'il parvient à s'intégrer au collectif béarnais, il sera assurément un atout offensif majeur au sein de l'effectif de Laurent Vila qui vise le maintien en Jeep ELITE cette saison.

"Tony Wroten fait partie des joueurs d'impact dont on a besoin à l'heure de ce défi d'une grosse série de matches qui nous attend, a rappelé Laurent Vila. C'est un joueur qu'on connait bien pour l'avoir croisé l'an passé en BCL alorsqu'il évoluait sous les couleurs de Wloclawek. C'était un très bon joueur NBA, il dispose d'une grosse expérience. Il n'a pas joué depuis avril dernier, alors il va falloir le remettre en rythme. Il a besoin d'avoir le ballon en main, de créer du jeu, d'avoir les clés du camion comme on dit. On va essayer de trouver un mix entre notre jeu d'équipe et son jeu à lui pour arriver à l'incorporer le plus rapidement possible. Cela s'inscrit dans la complémentarité de l'équipe, au vu de la signature de C.J. Williams qui est un très fort shooteur à 3-points, alors avec lui d'un côté et Vee (de l'autre), il aura plein d'intervalles. Il se souvient très bien de ses confrontations face à nous la saison dernière et tout particulièrement de joueurs comme Nico (De Jong) et Petr (Cornelie) qui lui avaient bien plu. C'est vraiment un meneur très costaud, profilé NBA et moi, ça me va bien. Dès lors qu'il sera en forme, il sera un atout important avec C.J. Williams afin de pouvoir avoir de l'impact et rivaliser avec les grosses cylindrées de notre championnat qui en imposent physiquement.

