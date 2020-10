Toujours en rodage, Dijon a accéléré après la mi-temps contre Pau

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

Après trois semaines sans jouer, l'Elan Béarnais a tenu tête une mi-temps à la JDA Dijon qui, malgré son potentiel, n'est pas encore prête.

Sans doute échaudé par leur terrible rouste encaissée dans cette même salle la veille de Noël 2019 (96-57 !), l’Elan Béarnais prenait les devants d’entrée. Privés de Nicolas De Jong, blessé pour deux mois au moins, les Béarnais s’appuyaient sur le toujours saignant Shannon Evans (20 points à 7/12 aux tirs et 7 passes décisives), bien épaulé par un Vee Sanford (16 points à 7/12) plutôt appliqué (18-22, 10e).

En travers en attaque, les Bourguignons s’appuyaient sur le seul Chase Simon (11 points à la pause 19 unités au final). Mais Pau, mieux dans ses baskets, tenait ses hôtes du soir en échec à la pause (35-35, 20e).

Réveil dijonnais

Comme un scénario de déjà vu, la JDA allait enfin pointer le bout de son nez en seconde période. Pourtant l’ancien de la maison bourguignonne Jérémy Leloup (12 points) faisait de son mieux (50-50, 27e)... Mais c’était là la fin des espoirs béarnais. Encaissant un rédhibitoire 13-2 en fin de quart-temps (perdu 32-17 !), les hommes de Laurent Vila baissaient pavillon peu à peu (63-52, 30e).

Devant un Hans Vanwijn (18 points, 4 rebonds et 5 passes) dans tous les bons coups intérieurs et extérieurs, Pau n’avait plus les solutions. Le score final est toutefois quelque peu flatteur pour Dijon (87-71).

Bien qu’enchainant un troisième succès en trois rencontres, la partition locale n’a pas été des plus incroyables. Les Dijonnais ont encore été sur courant alternatif. Un vrai petit motif d’espoir pour l’Elan, qui a tout de même subit après la pause un score plus lourd que la physionomie du match peut y paraître.

