Tous les joueurs de l'Elan Béarnais sont positifs à la COVID-19

Ce dimanche, l'Elan Béarnais a annoncé que tous les joueurs de son effectif ont été testés positifs à la COVID-19. Après les 11 membres du clubs (dont 4 joueurs professionnels) contrôlés positifs lundi dernier avant le match (finalement reporté) contre Le Mans, les cinq autres membres de cette même équipe ont également été touchés apprend-t-on suite aux tests effectués vendredi dernier.

L'équipe de Laurent Vila et celle de Julien Lalanne (pour les Espoirs) sont donc à l'arrêt. Voici le communiqué du club :

"Suite à l’identification d’un cluster COVID-19 le lundi 28 septembre au sein de l’Elan Béarnais (11 personnes dont 4 joueurs de l’effectif professionnel) tous les cas contacts ont été testés vendredi 02 octobre. Ces nouveaux tests se sont avérés positifs pour 5 autres joueurs pros. A ce jour, c’est tout l’effectif professionnel qui est concerné tout comme la quasi-totalité de l’effectif Espoirs.

Les deux équipes sont à l’arrêt, le club poursuivant l’application du protocole sanitaire de la LNB. Chaque personne testée positive est encadrée et bénéficie d’un suivi médical, tout comme son entourage. Le prochain contrôle, qui sera effectué lundi 05 octobre, concernera les personnes dont le test était positif lundi dernier. Sévèrement touché, l’Elan Béarnais n’en est que plus solidaire et souhaite revoir tous les siens au plus vite sur les parquets."