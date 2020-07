Travis Leslie signe à Châlons-Reims

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BCL

Bien connu en France où il a déjà officié dans cinq clubs différents, Travis Leslie (1,93 m, 30 ans) a paraphé un contrat d'un an avec Châlons-Reims.

Recrutement 2020-2021

L’AILIER AMERICAIN TRAVIS LESLIE AU @CCRBASKET POUR LA SAISON 2020/2021 ! Welcome Travis ! pic.twitter.com/gMnSvtbzdL — Châlons-Reims (@CCRBASKET) July 15, 2020

La saison passée, sous le maillot de l'Elan Béarnais, l'ailier américain tournait à 11,2 points à 43,6% aux tirs, 5,1 rebonds et 1,8 passe décisive pour 11,6 d'évaluation sur 17 matchs de championnat. Une saison délicate, marquée par les résultats collectifs décevants de Pau-Lacq-Orthez et le perpétuel état de flou autour de son mollet.

Originaire d'Atlanta (Georgie), l'ex-vainqueur du concours de dunks du All-Star Game, drafté en 47e position en 2011 par les Los Angeles Clippers, a d'abord commencé sa carrière en G-League avant de traverser l'Atlantique pour la saison 2013/14. Après un seul match à Nanterre, le joueur est remercié mais trouve aussitôt un nouvel employeur quelques jours plus tard, à savoir Lyon/Villeurbanne.

Entre 2014 et 2017, l'ancien étudiant des Bulldogs de Georgia a joué en Lituanie, en Allemagne, en G-League où il fait un bref retour et enfin en Australie le temps de huit rencontres. Depuis 2017, ce très bel athlète n'a plus quitté la Jeep ELITE, évoluant consécutivement à Levallois, Boulazac, et Pau donc. En signant à Châlons/Reims, Travis Leslie va ainsi connaître son 6e club dans l'élite du basket français.

Il rejoint l'effectif de l'entraîneur Cédric Heitz composé de Junior Mbida, Jimmie Taylor, Arnas Velicka, Jalen Adams, Matthieu Gauzin, Dominique Archie et Jessie Begarin.