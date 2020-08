Très bon avec Cholet en 2019/20, Chris Horton est arrivé au BCM Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

L'arrivée de Chris Horton (2,02m, 26 ans) dans le Nord était des plus attendues. Au point tel que son nouveau club, le BCM Gravelines Dunkerque, le présente comme le « MVP 2019/20 ». Auteur d'une saison majuscule avec Cholet Basket (17,2 points à 62,9% de réussite aux tirs, 9 rebonds et 1,7 contre pour 23,6 d'évaluation en 34 minutes), l'intérieur américain a été la révélation de la dernière saison de Jeep ÉLITE. Permettant même à l'institution des Mauges, avec Mickael Stockton et Abdoulaye Ndoye, de retrouver le Top 8 (6e sur 18 à l'arrêt de la saison).

Dans les Hauts-de-France, il aura la lourde tâche de redorer le blason du Basket Club Maritime, après un exercice 2019/20 très compliqué. L'effectif nordiste affiche désormais complet pour la reprise.

