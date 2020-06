Trevor Lacey intéresse fortement les Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroCup

Après avoir enregistré l'arrivée de l'ailier fort israélien Tomer Ginat, les Metropolitans 92 se tournent désormais vers un renfort en provenance des États-Unis. L'équipe nouvellement dirigée par Juric Zdovc s'intéresse fortement à Trevor Lacey (1,91 m, 28 ans) selon Sportando.

Metropolitans 92 is ON FIRE! The French team is also showing serious interest in Trevor Lacey, a source told @Sportando.

Lacey spent the season in G League with Wisconsin Herd. — Emiliano Carchia (@Carchia) June 10, 2020

Après avoir été appelé par les Bucks de Milwaukee pour participer au camp de présaison 2019/20, Trevor Lacey a été envoyé en G-League, dans la franchise affiliée : les Wisconsin Heard. En 36 rencontres, l'arrière américain a compilé 4,7 points, 2 rebonds et 1,5 passe décisive en 17 minutes de temps de jeu. Des statistiques peu flatteuses mais avant cela, le natid d'Huntsville (Alabama) s'est formé au sein des universités de l'Alabama et de North Carolina State. Lors de sa dernière saison universitaire, Trevor Lacey tournait en moyenne à 15,7 points, 4,6 rebonds et 3,5 passes décisives par rencontre. Depuis lors, il s'est taillé une carrière stable en tant que joueur important à l'étranger. Passant deux saisons en Italie, avec Pesaro et Sassari, il a par la suite rejoint le club russe du Lokomotiv Kuban, de 2017 à 2019, années lors desquelles il a eu l'occasion de se frotter à l'EuroCup (8,9 points à 56,2% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 2,5 passes décisives en 22 minutes sur 21 matchs de cette compétition en 2018/19).

Trevor Lacey apporterait expérience européenne et outre-Atlantique au club des Hauts-de-Seine, en plus de ses qualités au niveau du tir extérieur. Il formerait une paire américaine sur la ligne arrière avec le nouvel arrivant au poste de meneur, Brandon Brown, même s'il convient de ne surtout pas oublier le combo-guard français David Michineau et l'arrière shooteur Bastien Pinault.