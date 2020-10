Trevor Lacey remplaçant de Rob Gray chez les Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

En juin, les Metropolitans 92 s'intéressaient fortement à Trevor Lacey (1,91 m, 28 ans). Finalement, le club des Hauts-de-Seine est parti vers une autre direction. Mais au moment où Rob Gray a réclamé son départ, l'ancien joueur du Lokomotiv Kuban Krasnodar était libre. Une aubaine pour Alain Weisz, le vice-président du club en charge du sportif, pour l'engager. L'ancien joueur des universités de l'Alabama et de North Carolina State va remplacer son compatriote les Metropolitans 92 pour compléter la ligne arrière. Plus tôt dans la journée, L'Equipe indiquait déjà qu'il "pourrait être" le remplaçant de Rob Gray.

Après avoir été appelé par les Bucks de Milwaukee pour participer au camp de présaison 2019/20, Trevor Lacey a été envoyé en G-League, dans la franchise affiliée : les Wisconsin Heard. En 36 rencontres, l'arrière américain a compilé 4,7 points, 2 rebonds et 1,5 passe décisive en 17 minutes de temps de jeu. Des statistiques peu flatteuses mais avant cela, lors de sa dernière saison universitaire (NCAA), Trevor Lacey tournait en moyenne à 15,7 points, 4,6 rebonds et 3,5 passes décisives par rencontre. Depuis lors, il s'est taillé une carrière stable en tant que joueur important à l'étranger. Passant deux saisons en Italie, avec Pesaro et Sassari, il a par la suite rejoint le club russe du Lokomotiv Kuban, de 2017 à 2019, années lors desquelles il a eu l'occasion de se frotter à l'EuroCup (8,9 points à 56,2% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 2,5 passes décisives en 22 minutes sur 21 matchs de cette compétition en 2018/19). Il partagera désormais le poste 2 avec Bastien Pinault.