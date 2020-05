Trieste se penche sur le cas de Brandon Jefferson (Orléans)

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

En France et à Orléans depuis deux saisons maintenant, Brandon Jefferson (1,75 m, 28 ans) ne passe pas inaperçu, si bien que Trieste se renseignerait sur la situation du joueur selon le média italien SuperBasket.

Brandon Jefferson continue d'engranger de l'expérience en Europe et ses performances sont toutes aussi convaincantes les unes que les autres au fil des années. Après la Finlande, l'Allemagne et l'Italie, le talentueux meneur américain est arrivé en France, en deuxième division. Lors de la saison 2018/19, il a littéralement explosé sous les ordres de Germain Castano (16,7 points, 5,4 passes décisives et 3,1 rebonds pour 17,6 d'évaluation en 34 matchs), ce qui lui a valu d'être élu MVP de la saison régulière de Pro B.

Pour sa première année dans l'élite du championnat de France, la transition a été rapide voire évidente pour Brandon Jefferson. Avant l'interruption de la saison 2019/20, il tournait à 16,2 points, 42,6% de réussite aux tirs, 43,6% à 3-points, 4 passes décisives et 2 rebonds pour 15,4 d'évaluation en 24 rencontres disputées. Il était l'un des leaders du groupe orléanais, pointant à la deuxième place au niveau des points inscrits et de l'évaluation, derrière Miralem Halilovic.

Le natif de Flower Mound, dans l'Etat du Texas aux États-Unis, retournerait en Italie, pays par lequel il est déjà passé. En 2017/18, il évoluait sous le maillot de Trapani en Lega Due. Avec l'Allianz Pallacanestro Trieste, il aurait l'occasion de découvrir la Serie A dans un club de bas de tableau, celui-ci ayant terminé la saison 2019/20 à l'avant-dernière place du classement (avec 7 victoires et 15 défaites) et ayant évité la relégation "grâce" à l'annulation de la saison.

Après les départs de Miralem Halilovic, D.J. Strawberry et Kadri Moendadze, Orléans continuerait de se faire dépouiller. Pour contrebalancer cela, Malela Mutuale et Giovan Oniangue devraient prolonger dans le Loiret, avant d'être rejoints par Landing Sané.