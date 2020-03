Trois journées LNB reportées en raison du coronavirus

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les heures passent et les mesures pour limiter la progression du coronavirus sont de plus en plus drastiques, en France et ailleurs. Alors que la March Madness NCAA et plusieurs matchs NBA vont se jouer à huis clos aux Etats-Unis, en France plusieurs journées de championnat de France masculin ont été reportées par la Ligue Nationale de Basket : la 27e journée de Jeep ELITE ainsi que les 25e et 26e journées de Pro B. On imagine que la Fédération française de basketball va reporter à son tour le Top 8 de la Coupe de France masculine.

Voici le communiqué de la Ligue Nationale de Basket :

"Il s’agit bien-sûr d’une mesure nécessaire mais très contraignante, dont les impacts économiques pour les clubs sont significatifs. Après échange avec les représentants des clubs, il a donc été décidé ce qui suit : Pour la Jeep ELITE : - La 26e journée qui doit se dérouler le 14 mars est maintenue, dans les conditions imposées par le décret du 9 mars, imposant une jauge de 1 000 personnes au maximum, les clubs pouvant opter pour le huis-clos. - La 27e journée qui doit se dérouler le 28 mars est reportée à une date ultérieure au 15 avril Pour la Pro B : - La 24e journée qui doit se dérouler le 13 mars est maintenue dans les conditions imposées par le décret du 9 mars, imposant une jauge de 1 000 personnes au maximum, les clubs pouvant opter pour le huis-clos. - Les 25e journée (20 mars) et la 26e journée (27 mars) sont reportées à une date ultérieure au 15 avril. Les deux championnats reprendront le 3 avril et se conformeront aux mesures applicables à cette date."