Troisième match reporté en trois journées pour Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BBD

Pour l'instant, le Boulazac Basket Dordogne (BBD) n'a pas pu jouer de rencontre de Jeep ELITE. Après le report de ses rencontres de ses rencontres contre Monaco et Strasbourg, le BBD ne va pas pouvoir jouer Nanterre ce samedi pour la troisième journée de championnat. L'effectif et le staff compte en tout six cas positifs à la COVID-19.